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        T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

        İlandır
        Giriş: 06.01.2024 - 00:00
        T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

        ESAS SAYISI : 2020/38

        Mahkememizde davaya konu Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Dikmen Mahallesinde bulunan; 1004 ve 1022 nolu parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, HMK'nın 322/2. maddesi uyarınca, satışın, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre ve genel açık artırma usulü ile satışın tapudaki tüm yükümlülükleri ile yapılmasına, Karar kesinleştiğinde ve talep halinde, dosyanın satış işlemleri için Beypazarı Satış Memurluğuna gönderilmesine karar verilmiş olup, Kemal ve Minteha' dan olma, 20/03/1969 doğumlu 13786040368 TC Kimlik nolu Fehmi ATAK 'ın bildirilen adreslere ve tüm araştırmalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar ekli davetiye tebliğ edilemeyen davalı FEHMİ ATAK' a iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01963196
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