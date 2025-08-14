Habertürk
        T.C. BEYPAZARI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.08.2025 - 00:00
        T.C.
        BEYPAZARI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/249 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Ankara İli Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mah. 102 ada 116 parselin davacı tarafından, kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2025/249 Esas sayısında dava açılmıştır.
        Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verilen, pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin davalılar adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Beypazarı Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.01.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02276822
