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        T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/54 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YAŞAR ERGİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/02/2023
        GAİP TC KİMLİK NO : 14516382864 ADI SOYADI : YAŞAR ERGİN BABA ADI : ÖMER LÜTFİ ANA ADI : KADRİYE DOĞUM TARİHİ : 17/06/1961 DOĞUM YERİ : BEYKOZ İKAMETGAH ADRESİ : GÜMÜŞSUYU MAH. RAHLE SK. NO:55 İÇ KAPI NO:1 BEYKOZ/İSTANBUL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962226
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