T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/54 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YAŞAR ERGİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/02/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 14516382864 ADI SOYADI : YAŞAR ERGİN BABA ADI : ÖMER LÜTFİ ANA ADI : KADRİYE DOĞUM TARİHİ : 17/06/1961 DOĞUM YERİ : BEYKOZ İKAMETGAH ADRESİ : GÜMÜŞSUYU MAH. RAHLE SK. NO:55 İÇ KAPI NO:1 BEYKOZ/İSTANBUL