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T.C.

BEYKOZ

2. AİLE MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2022/7



DAVALI : DİLARA KIRANOĞLU - Çiçekli Mahallesi Karaelmas Caddesi No:32/1 Keçiören/ ANKARA, T.C. Kimlik No: 23741077742



Davalılar Dilara Kıranoğlu ve Emrah Kıranoğlu haklarında açılan velateyin kaldırılması davasında verilen karar gereğince ;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres tespit edilemediğinden ve mernis adresinizde bulunmadığınızdan 16/10/2023 tarih ve 2022/7 esas2023/982 karar sayılı kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 16/10/2023 tarih ve 2022/7 esas 2023/982 karar sayılı ilamı ile;"DAVANIN KABULÜ İLE;17/04/2017 Doğumlu Hira Su Kıranoğlu ve 14/08/2019 doğumlu Gül Deniz Kıranoğlu'nun velayetlerinin davalı baba Emrah Kıranoğlu ve davalı anne Dilara Kıranoğlu'ndan kaldırılmasına, Karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhli karar örneğinin ihbar eden Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına;Davanın mahiyeti gereği yapılan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına; Dair, tarafların ve kayyımın yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."yönünde karar verildiğinden gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/01/2023