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        T.C. BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 28.02.2025 - 00:00
        T.C. BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2024/249 Esas


        Davacı Nurettin ÖZTAŞ tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)davasının yapılan açık yargılaması sonunda; MEMET SELAHADDİN ve SADET kızı 1946 doğumlu, 199*****190 T.C. Kimlik numaralı Dahili Davalı AYİŞE ATALAY'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi özetle; Davacı Nurettin ÖZTAŞ tarafından Adıyaman ili, Besni ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi 403 ada 21 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması suretiyle ortaklığın giderilmesine, satış sonucu elde edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına, karar verilmesini talep ve dava edilmiştir. Duruşma Günü: 11/06/2025 günü saat: 11:00'da Besni Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi,ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02180098
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