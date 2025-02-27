Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.02.2025 - 00:00
        T.C.
        BERGAMA
        AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2024/212
        Karar No : 2024/640


        İLAN


        Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26/12/2024 tarih, 2024/212 Esas, 2024/640 Karar sayılı ile sanık Ali ACAR hakkında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda;
        Sanık Ali ACAR hakkında"kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık"suçundan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 12.500,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Ali ACAR (Şerif oğlu, Nebahat'ten olma, 12/01/1969 doğumlu. T.C. Kimlik No: 377*****944)'ın Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.
        7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,
        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/02/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02180291
        Yazı Boyutu