T. C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(2886/18.Madde)

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Belediyemiz sorumluluğundaki alanlardan, Belediyemizce tespit edilen muhtelif 50 adet ATM kabin yerlerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi düşünülmektedir.

Şartname 15.000,00 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 13.03.2025 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden yapılacaktır.

250.000,00 TL+KDV/Yıl muhammen bedelle kiraya verilmesi, 1 (Bir) yıllık muhammen kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü (97.500,00 TL) tutarında geçici teminat alınması kaydıyla.

5) İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER

Gerçek Kişi İse; Türkiye’de tebligat için adres beyanı. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.

T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”

Noter tasdikli imza beyannamesi Nüfus Cüzdan Sureti Sabıka Kaydı

Tüzel Kişi İse; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

Ortak Hükümler; Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.

Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. İş Deneyim Belgesi; Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarından yer tahsisi, kiralama, ATM kurma, vb. gibi iş ve işlemlerden dolayı son 5 yıl içinde ilçe belediyelerinden alınmış 3 adet iş deneyim belgesi ve/veya İş Bitirme Belgesi sunulacaktır.

İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde 20.000.000,00TL(Yirmimilyontürklirası) ciro miktarını gösteren Yeminli Mali Müşavir ya da ve rgi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu)

SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanun’unda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuzlar.

Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir.