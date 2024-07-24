T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/103 Esas
Davacı EPDK tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;
a)Davacı EPDK tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;
b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;
c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin EPDK yöneltilmesi gerektiği;
d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;
e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;
f)Mahkememize ait 2024/103duruşmasının 15/11/2024 günü saat 11:40 a bırakıldığı, hususu ilan olunur.
g)Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;
Esas No: 2024/103
Dava konusu Bayburt İli Aydıntepe İlçesi Çayırköprü Köyü 234 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1852,73 m2'lik kısmı.