T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/12

KARAR NO : 2025/369

DAVACI : ÇİDEM KOUDA

DAVALI : SAİD KUADA



Davacı ÇİDEM KOUDA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ ile;

Batman İli, Sason İlçesi, Orta Mahallesi, Cilt No:*, Hane No:*,BSN:*'da nüfusa kayıtlı Niyazi ve Fahriye kızı 16/04/1996 Batman doğumlu, 19*******16T.C. kimlik nolu davacı ÇİDEM KOUDA ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti uyruklu, 109*******04 ulusal kimlik numaralı Said KOUDA'nın TMK 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA,

2-)a-Davacı kadının tedbir nafakasına yönelik isteminin kabulü ile; tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydıyla dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 1.000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, boşanma hükmü kesinleşinceye kadar bu miktarda tedbir nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

b-Davacı kadının yoksulluk nafakasına yönelik isteminin kısmen kabul kısmen reddi ile boşanma hükmünün kesinleşmesinin ardından bir kerede ödenmek üzere, TMK 175, 176 gereği takdiren 20.000,00 TL toplu yoksulluk nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü kısmen reddi ile, TMK'nın 174/2 maddesi gereğince 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine

4-Karar tarihi itibariyle Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL karar ilam harcı ile davanın başında alınması gereken 269,85 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 885,25 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5-Suçüstü ödeneğinden karşılanan tebligat, müzekkere, posta masrafı, ilan masrafı olmak üzere toplam 11.753,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Karardan iki nüshasının kesinleştikten sonra nüfus kaydına işlenmek üzere Batman Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı asil ve davacı vekilinin yüzüne karşı davalı asilin yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE Mahkememize veya yargı çevresi dışında ise Mahkememize gönderilmek üzere dengi bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.