T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/213 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 29/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/213
|Halil Şenyurt
|Küçüksazye
|125 ada 510(145) parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|70,17 m² mülkiyet
|2
|2025/214
|Zeliha Bayram
|Küçüksazye
|125 ada 512(1479 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|12,96 m² mülkiyet
|3
|2025/215
|Nazmiye Doğan, Mehmet Erbay
|Küçüksazye
|125ada 514(148) parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|114,96 m² mülkiyet
|4
|2025/216
|Hüseyin Kayran
|Küçüksazye
|125ada 518(148) parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|107,33 m² mülkiyet
|5
|2025/217
|Özcan Türkay
|Küçüksazye
|125ada 154 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Tarla
|295,41 m² mülkiyet
|6
|2025/218
|İrfan Dursun, Rahmi Dursun, Hüseyin Kayran
|Küçüksazye
|125 ada 155 parsel
|Tarla
|202,86 m² mülkiyet
155,59 m² daimi irtifak
141,51 m² geçici irtifak
|7
|2025/219
|Ali İlhan
|Küçüksazye
|125 ada 156parsel
|Tarla
|122,83 m² daimiirtifak
100,56 m² geçici irtifak
|8
|2025/220
|Muammer Arabacı, Erol Arabacı, Ersin Arabacı
|Küçüksazye
|125 ada 157 parsel
|Tarla
|35,43 m² daimiirtifak
381,44 m² geçici irtifak
|9
|2025/221
|Fatma Naciye Samancıoğlu, Ömer Kemal Samancıoğlu, Eyüp Kalafat, Turhan Kalafat, Abdullah Uzun, Kadriye Artak, Ahmet Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere, Emine Turhan, Hasan Çelikyay
|Küçüksazye
|125 ada 160 parsel
|Tarla
|48,32 m² daimi irtifak
17,85 m² geçici irtifak
|10
|2025/222
|Hamza Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 166 parsel
|Tarla
|314,9 m² mülkiyet
|11
|2025/223
|Murat Hakan Yalçınkaya
|Küçüksazye
|125 ada 167 parsel
|Tarla
|121,21 m² mülkiyet
|12
|2025/224
|Ayşe Sarı, Fatma Akçil, Nuriye Keleş, Vasfiye Keleş, Ayşe Keleş
|Küçüksazye
|125 ada 168 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|150,27 m² mülkiyet
|13
|2025/225
|Rukiye Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 190parsel
|Tarla
|175,45 m² geçici irtifak
|14
|2025/226
|Hasan Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 192 parsel
125 ada 132 parsel
|Tarla
Tarla
|155,66 m² daimi irtifak
107,54 m² geçici irtifak
22,79 m² daimi irtifak
75,85 m² geçici irtifak
|15
|2025/227
|Maviş Erdoğan, Fahri Erdoğan, Ömer Erdoğan
|Küçüksazye
|125 ada204 parsel
|Tarla
|261,21 m² daimi irtifak
633,36 m² geçici irtifak
|16
|2025/228
|Neşe Acar, Ayşe Abanalı, Halil Balık, Hasan Kocabıyık, Esra Karagülle, Zeynep Karagülle, Ayşe Karagüle,Nurefşan Balık, Necmettin Balık, Sıdıka Balık
|Küçüksazye
|125 ada 485(206) parsel
|Tarla
|247,01 m² mülkiyet
|17
|2025/229
|Neşe Acar, Ayşe Abanalı, Halil Balık, Hasan Kocabıyık, Esra Karagülle, Zeynep Karagülle, Ayşe Karagüle,Mustafa Kaymakcı, İbrahim Kaymakcı, Rukiye Kahramann, Ayşe Erginşu, Emire Ayhan Gülşen Dursun, Fatma Kalafat Emine Kaymakcı Nurefşan Balık, Necmettin Balık, Sıdıka Balık
|Küçüksazye
|125 ada 208 parsel
|Tarla
|67,4 m² daimi irtifak
307,78 m² geçici irtifak
|18
|2025/230
|Aziz Kaymakcı
|Küçüksazye
|125 ada 213 parsel
|Tarla
|67,48 m² daimi irtifak
171,55 m² geçici irtifak
|19
|2025/231
|Abdullah Uzun, Kadriye Artak, Ahmet Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere
|Küçüksazye
|125 ada 516(152) parsel
125 ada 151 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Tarla
|107,20 m² mülkiyet
67,48 m² daimi irtifak
171,55 m² geçici irtifak
|20
|2025/232
|Süreyya Turan, Fahri Turan, Halil Samancı, Şerafettin Dursun, Güllü Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 169parsel
125 ada 161parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|341,55m² mülkiyet
493,42m² mülkiyet
|21
|2025/233
|Raif Dursun, Hatice Altıntaş, Muhittin Dursun, Nurettin Dursun, Kzeban Dursun, Ftama ÇEtinoğlu, Şengül Özçetin, Erdal Dursun, Kenan Dursun, Şükran Aytaş, KadirTevekkül, Zühre Sakar, Songul Dursun, Zait Eren Dursun, İlknar Bozkurt, Birkan Bozkurt, Binnur Güngör, Günnur Güngür, Hasan Aydın, İrfan Aydın
|Küçüksazye
|125 ada 187parsel
125 ada 184parsel
|Tarla
Tarla
|24,01m² daimi irtifak
57,61 m² geçici irtifak
15,67 m² geçici irtifak
|22
|2025/234
|Emine Öztürk, Ali Dursun, Hanife Dursun, Selvet Arabacı, Yılmaz Dursun, Nezahat Türksev, Ayşe Arabacı, Mehmet Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 187parsel
125 ada 184parsel
125 ada 133parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
|41,72m² daimi irtifak
6,73 m² geçici irtifak
12,3m² daimi irtifak
71,58 m² geçici irtifak
24,14 m² daimi irtifak
77,91 m² geçici irtifak
|23
|2025/235
|Adem Erbay
|Küçüksazye
|125 ada 507(144) parsel
125 ada 506(144)parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|1215,55m² mülkiyet
64,24m² mülkiyet