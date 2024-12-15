Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.12.2024 - 00:00
        T.C.
        BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        Dosya No: 2023/199 Esas
        Karar No: 2024/485 Karar


        Mahkememizin 24/09/2024 tarih, 2023/199 Esas, 2024/485 Karar sayılı ilamı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı olarak hareket etmek suçundan 2863 Sayılı Yasayanın 67/1. Maddesi, 5237 S.y.'nın 62/1. 50, 52/1-2 maddeleri uyarınca 3.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Yüksel ve Meryem oğlu, 02/06/1971 Almanya doğumlu Can ANBAROĞLU'na tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar ve katılan kurumun istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden;
        7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yada bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 13/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02139985
        Yazı Boyutu