T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

Dosya No: 2023/199 Esas

Karar No: 2024/485 Karar



Mahkememizin 24/09/2024 tarih, 2023/199 Esas, 2024/485 Karar sayılı ilamı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı olarak hareket etmek suçundan 2863 Sayılı Yasayanın 67/1. Maddesi, 5237 S.y.'nın 62/1. 50, 52/1-2 maddeleri uyarınca 3.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Yüksel ve Meryem oğlu, 02/06/1971 Almanya doğumlu Can ANBAROĞLU'na tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar ve katılan kurumun istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden;

7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yada bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 13/12/2024