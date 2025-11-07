T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/528 Esas

DAVALI : SEYFULLAH EŞKİN



Davacı Kevser Eşkin tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sözlü yargılama ve hüküm duruşması 15/01/2026 günü, saat 10.45'de yapılacak olup "Bir sonraki celse sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu" ilanen tebliğ olunur.