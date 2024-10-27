T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/528 Esas

DAVALI : SEYFULLAH EŞKİN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce bildirilen adresinize dava dilekçesinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni bir adres tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK'nun 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçeile davaya ilk itirazlarınızı, cevaplarınızı ve varsa delillerinizi HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz etmeniz ve 2.000,00TL delil avansını yatırmanız gerektiği hususu", Dava Dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.