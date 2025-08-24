T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Balçova Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, Belediyemize ait şehrin muhtelif yerlerinde bulunan alanlarda Açık Hava Reklamcılığı, Totem ve Bilboard Yerlerinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecek olup ihalede arttırma aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.



EK: KOORDİNAT LİSTESİ

No X Koordinat Y Koordinat Adres 1 502055,77 4251141,72 Berkin Elvan Sokak Mithatpaşa Cd. giriş sağ tarafı 2 503331,38 4251459,89 M. Kemal Sahil Cd. kesiştiği köşe Go Kart 3 505932,35 4252135,05 M. Kemal Atatürk Bulvarı İstinye Park arkası 4 503334,50 4250701,71 Vali Hüseyin Öğütçen Cad. No:2 Balçova Termal Taksi yanı 5 505689,99 4250759,31 Molla Gürani Sokak Başöğretmen İlkokulu 6 505096,69 4250164,91 Ata Caddesi Orhan Gazi karşısı 7 505113,43 4252473,87 Haydar Aliyev Bulvarı Balçova Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi 8 503597,75 4252826,01 Haydar Aliyev Bulvarı Balçova 9 502859,87 4253201,49 İnciraltı Cad. Wyndham Grand önü 10 503101,23 4251579,89 M. Kemal Sahil Bulvarı Pelikan Sokak Göz Göz Mangal yanı 11 502405,88 4251519,51 M. Kemal Sahil Bulvarı Casa De Event Garden önü 12 504336,37 4251408,72 M. Kemal Sahil Bulvarı Asmaçatı AVM köşesi 13 504526,45 4251516,59 M. Kemal Sahil Bulvarı Yıldız Sokak (Elit Elegance yanı) 14 504944,45 4252477,81 Haydar Aliyev Bulvarı Geçici Hayvan Bakımevi yanı 15 503527,40 4251452,26 M. Kemal Sahil Caddesi Kipa kavşak noktası 16 503021,58 4252918,93 İnciraltı Cad. Babil Bira Bahçesi yanı 17 503069,09 4251164,65 Mithatpaşa Cd. Murat Mec yanı 18 507440,75 4247728,94 Üniversite Cd. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. girişi 19 506417,45 4249098,76 Boyner Selway üstü Aydın yönü 20 505726,53 4251616,02 Ay Sk. Mithatpaşa Cd. girişi yeşil alan 21 506454,98 4249595,35 Selway AVM üstü İzmir yönü 22 504458,03 4251400,14 Mustafa Kemal Sahil Cd. Palmiye AVM köşesi 23 503284,63 4251690,82 İnciraltı Cd. Keyfi Şahane yanı 24 504456,22 4251211,41 Zambak Sk. Mithatpaşa Cd. girişi sağ taraf 25 505378,65 4250140,31 Duygu Sk. Balçova Belediyesi Halısahası önü 26 502542,60 4251077,81 Mithatpaşa Cd. Ilıca Deresi yanı 27 503121,47 4250760,05 Havuzbaşı Sokak Oto yıkama karşısı 28 502878,50 4250708,24 Havuzbaşı Sokak 2 No’lu Afet Toplanma Merkezi 29 504234,52 4250823,24 Sarmaşık Cd. Kültür Merkezi Köşesi (Lalezar Sk. girişi) 30 504137,87 4251292,11 Mithatpaşa Cd. Şehit Teğmen Akın Akın Parkı köşesi 31 504007,57 4251274,49 Mithatpaşa Cd. Kızıl Kanat Parkı köşesi 32 502379,86 4251404,48 M. Kemal Sahil Cd. Ilıca Deresi yanı 33 503149,04 4252334,36 İnciraltı Cd. Seher Sokak köşesi 34 503200,72 4252011,76 İnciraltı Cd. Sandal Sokak köşesi 35 504005,45 4251417,62 M. Kemal Paşa Cd. Kızıl Kanat Parkı köşesi

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 43. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olup ihalede arttırma aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

Kira süresi 4 (dört) yıl olup; Aylık 187.500 TL + KDV, Yıllık 2.250.000 TL + KDV, 4 yıllık toplam 9.000.000 TL + KDV’dir. Geçici teminat 270.000 TL’dir. Kira artışları Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE+TEFE/2 - Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır. Yüklenici 4 yıl kirayı peşin ödemekle yükümlüdür .

İhale 04/09/2025 Perşembe günü, saat 11.30’da Belediye Encümen salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Balçova Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve isteyenlere 25.000,00 TL (YirmiBeşBinTürkLirası) karşılığında verilir.

İhale, 2886 sayılı Kanunun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü yapılacağından; istekliler anılan yasanın 37. Maddesinde açıklanan şekilde Teklif Mektubunu 03/09/2025 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Balçova Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur:

1- Türkiye’de tebligat adresi göstermek; a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi, b) Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirten beyan yazısı Adres değişikliklerini 1 ay içerisinde idareye bildirmekle mükelleftir.

2- İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belge; a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. b) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2025 yılında alınmış.)

3- Noter tasdikli imza sirküleri: a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması c) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri d) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4- Geçici teminatın İdarenin Gelir Servisine yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen Geçici Teminat belgeleri ihale tarihinden geçerli olmak üzere SÜRESİZ olarak düzenlenecektir.

5- İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 5 (Beş) yıl süreli Açık Hava Reklamcılığı,Totem, Bilboard yeri kiralama veya işletilmesi ihale yüklenicisi olarak sözleşmeler yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.

6- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde Açık Hava Reklamcılıklığı, Totem,Bilboard kiralama Veya İşletmesin işinden toplam 9.000.000 (DokuzMilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır.

7- Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan herhangi biri tek başına veya ayrı ayrı istenilen yeterlilikleri sağlaması mümkündür.

8- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.