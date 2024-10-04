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        T.C. BAKIRKÖY 9. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.10.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        9. İCRA CEZA MAHKEMESİ
        İLAN METNİ

        DOSYA NO : 2021/125
        ŞİKAYETÇİ : YURDAKULLAR TEKSTİL DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
        VEKİLİ : Av. ELİF AĞCABAY ÜZER
        SANIK : ŞÜKRÜ GÜNDEN, Abdulvehap ve Ceylan oğlu, 22/10/1974 BEŞİRİ doğumlu, Batman, Beşiri, Durucak mah/köy nüfusunda kayıtlı.Fatih Mah. Barış Bulvarı No:1000 İç kapı no:70 Batman adresinde oturur.
        SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme
        SUÇ TARİHİ : 05/07/2021


        Şikayetçi Yurdakullar Tekstil Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Şüpheli Mehmet DURU hakkında 5941 Sayılı Kanunun 5.maddesi gereği çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan açılan dava ile ilgili, Akbank Siverek Şanlıurfa Şubesine ait Z1028846 çek numaralı 05/07/2021 keşide tarihli 165.000,00 TL bedelli çeke bankaca karşılıksızdır şerhi düşüldüğü, bu çek ile ilgili şikayetçi tarafın Bakırköy 16.İcra Müdürlüğünün 2021/8580 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattığı, bu sebeple 5941 Sayılı Kanunun 5.maddesine muhalefet etmek suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ettikleri,
        Yapılan inceleme sonunda 19/12/2024 tarih 10:00 saatine duruşma tayin edilmesine,
        Sanık Şükrü GÜNDEN' e dava dilekçesinin tebliğ imkansızlığı sebebiyle ilanen tebliğ yoluna gidilmesine karar verildiği tebliğle ihtar olunur.01/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02099267
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