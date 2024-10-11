T.C.

BAKIRKÖY 8. İCRA DAİRESİ

2022/11652 ESAS



KIYMET TAKDİRİNİN İLANEN TEBLİĞİ



Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı bulunan takip dosyasında borçlu KENDA KAMAL MOHAMMAD ELFARRA TC: 99939535462 borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden rehin konusu 34 MH 3328 plakalı araca ilişkin kıymet takdiri raporu tebliğ edilecek adres bulunamamış ve adres kayıt sisteminde de adresi bulunamadığından kıymet takdiri raporu ve eklerinin ilanen tebliğ edilmesine, bilirkişi raporuna müdürlüğümüzün 2022/11652 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceğinin ihtarına,

Bu itibarla borçlunun işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde 19/12/2022 tarihli kıymet takdiri raporuna bir itirazı varsa icra mahkemesine itirazda bulunması gerektiğinin belirtilen süre içerisinde itirazda bulunmaz ise kıymet takdiri raporunun kesinleşeceğinin ihtarına karar verildi.



KIYMET TAKDİRİ YAPILAN TAŞINIR BİLGİLERİ

- 34 MH 3328 Plakalı

-ALFA ROMEO 156 2.0 SELESPEED markalı

- 2002 model

-GRİ (GÜMÜŞ) renkli

-Muhammen kıymeti: 180.000 TL