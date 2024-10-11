Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 8. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 12.10.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY 8. İCRA DAİRESİ

        2022/11652 ESAS


        KIYMET TAKDİRİNİN İLANEN TEBLİĞİ


        Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı bulunan takip dosyasında borçlu KENDA KAMAL MOHAMMAD ELFARRA TC: 99939535462 borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden rehin konusu 34 MH 3328 plakalı araca ilişkin kıymet takdiri raporu tebliğ edilecek adres bulunamamış ve adres kayıt sisteminde de adresi bulunamadığından kıymet takdiri raporu ve eklerinin ilanen tebliğ edilmesine, bilirkişi raporuna müdürlüğümüzün 2022/11652 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceğinin ihtarına,
        Bu itibarla borçlunun işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde 19/12/2022 tarihli kıymet takdiri raporuna bir itirazı varsa icra mahkemesine itirazda bulunması gerektiğinin belirtilen süre içerisinde itirazda bulunmaz ise kıymet takdiri raporunun kesinleşeceğinin ihtarına karar verildi.


        KIYMET TAKDİRİ YAPILAN TAŞINIR BİLGİLERİ
        - 34 MH 3328 Plakalı
        -ALFA ROMEO 156 2.0 SELESPEED markalı
        - 2002 model
        -GRİ (GÜMÜŞ) renkli
        -Muhammen kıymeti: 180.000 TL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103181
        Yazı Boyutu