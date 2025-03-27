T.C.

BAKIRKÖY

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2024/102-Ceza Dava Dosyası

24.03.2025

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Zeki GÖBELEK hakkında mahkememizin 05.11.2024 gün 2024/102 Es. 2024/355 Kr sayılı hükmünde 5237 s.y. TCK 158/1-f-son,62/1, 52/2, 52/4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince3 yıl 4 ay hapis ve 7.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, sanığın sabit adresinin olmaması nedeniyle gerekçeli kararın; Mehmet ve Arzu oğlu, 01/01/1993 GAZİANTEP doğumlu, GAZİANTEP, MERKEZ, Yeşilova mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eski dülük caddesi, 1 nolu sokak No:8 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No:36631421006 sanık Zeki GÖBELEK' e, tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.