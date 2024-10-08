T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/566 Esas

DAVALILAR : GÜL GÖKALP, SEREN KONYA



Davacı Adem Koçer tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından tam ıslah dilekçesi ve tam ıslah sonrası yeni dava dilekçesi dosyaya sunulmuştur. Mahkememizce daha önce yurtdışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup ve adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle tam ıslah ve tam ıslah sonrası dava dilekçelerinin davalılar Gül Gökalp ve Seren Konya'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava; Yüklenici olan davacı ile davalılar arasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında yapılan, davacı tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınan dava konusu İstanbul İli, Esenler ilçesi, 1172 ve 1173 parsel sayılı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan 5835 parselde imar uygulaması sonucu oluşan 1119 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın kat mülkiyetine geçiş masraflarının davacı tarafından karşılanmak üzere, dava konusu taşınmazın cins tashihinin yapılarak kat mülkiyetine çevrilerek, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde davacıya düşeceği belirtilen bağımsız bölümlerin davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi talepli açılmış olup, dosya tahkikat safhasındadır.

Davacı tarafından 31.08.2024 tarihinde sunulan tam ıslah dilekçesi ile: Dava konusu İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah. 1119 ada, 13 parsel sayılı arsanın tapusunun yarısının iptali ile davacı Adem Koçer adına tesciline, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre, 382. Sokak tarafındaki (2 dış kapı nolu) 1,2,3,4,5 nolu dükkanların ve 10,11,14,15,18,19,22,23,26,27 nolu dairelerin müteahhit Adem Koçer'e ait olduğu; Geri kalan 383. Sokak tarafındaki (1 dış kapı nolu) 6,7,8,9 nolu dükkanların ve 12,13,16,17,20,21,24,25,28,29 nolu dairelerin arsa sahiplerine ait olduğu hususlarının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı tarafından 31.08.2024 tarihinde dosya sunulan tam ıslah sonrası dava dilekçesi ile: Yüklenici olan davacı ile davalılar arasında düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile davacı tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınan dava konusu İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah. 1119 ada, 13 parsel sayılı arsanın tapusunun yarsının iptali ile davacı Adem Koçer adına tesciline, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre, 382. Sokak tarafındaki (2 dış kapı nolu) 1,2,3,4,5 nolu dükkanların ve 10,11,14,15,18,19,22,23,26,27 nolu dairelerin müteahhit Adem Koçer'e ait olduğu; Geri kalan 383. Sokak tarafındaki (1 dış kapı nolu) 6,7,8,9 nolu dükkanların ve 12,13,16,17,20,21,24,25,28,29 nolu dairelerin arsa sahiplerine ait olduğu hususlarının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

İhtar: İlanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren tam ıslah sonrası dava dilekçesine 2 hafta içinde cevap vermeniz, İlk itirazlarınızı cevap dilekçesi ile bildirebileceğiniz, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde HMK 127 ve 128.maddeleri uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin, ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilerek, tam ıslah öncesi toplanan deliller, keşif ve bilirkişi raporları ile yetinebileceği, tahkikat aşamasının tamamlandığı oturumda sözlü yargılamaya geçilip karar verilebileceği, duruşmanın 10/12/2024 günü saat 10:50'e bırakıldığı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.