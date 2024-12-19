T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.12114903-2022/698-Ceza Dava Dosyası

Konu:

18.12.2024



İ L A N



Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 09/05/2024 tarihli 2022/698 esas ve 2024/371 karar sayılı kararı ile Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret, Kasten Yaralama suçlarından sanık 99532582788 yabancı kimlik numaralı Halil ve Anisa oğlu 01/01/2002 Halep doğumlu Vesim ALCUMA'nın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığı ve cezaevi kayıtlarında da tutuklu olarak gözükmediği anlaşıldığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.