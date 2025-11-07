T.C. BAKIRKÖY 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı 2025/248 Esas

Konu: İlan Olunacak Metin

23.10.2025



Davacı, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ile Davalı, ÖZLEM AKIN İNAN arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle; Davacı ile davalı arasında Ek Hesap/Banomat Sözleşmesi imzalandığını, davalı tarafından ödemeler yapılmadığından davalıya ihtarname gönderildiği ancak ihtarnameye rağmen davalı tarafından ödeme yapılmamış olduğu bunun üzerine borç muaccel hale geldiğinden dolayı alacağın tahsili için Küçükçekmece İcra Dairesinin 2024/40680 esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlanıldığı ancak davalı tarafından borca ve faizlere haksız ve kötüniyetli olarak itiraz edilmiş olması sebebiyle, dava dilekçesi ile birlikte davacının, davanın kabulünü, icra dosyalarına yapılan itirazların iptalini ve takibin kaldığı yerden devamını, davalı aleyhine alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini Mahkememizden talep ve dava ettiği anlaşıldı. Mahkememizce tanzim edilen tensip zaptı ile birlikte; HMK 317/2 md. Gereğince 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve HMK 318. Md gereğince tüm delillerinizi sunmanız ve tensip zaptı gereklerini yerine getirmeniz hususu ve duruşmanın 24.12.2025 günü 10.10'e bırakılmasına karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur.