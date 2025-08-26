T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2025/468-Ceza Dava Dosyası

Konu :

25.08.2025

İLAN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09/05/2025 tarih 2025/43 soruşturma 2025/43 esas 2025/43 iddianame sayılı iddianamesi ile Faik ve Hafize oğlu 20/03/1973 doğumlu, Artvin Yusufeli Çevreli nüfusuna kayıtlı şüpheli BİROL BİLEN, Dursun ve Gülsüm oğlu 04/03/1968 doğumlu, Ankara Kızılcahamam Yukarı kese nüfusuna kayıtlı DAVUT BEDİR ve Ahmet ve Nuriye oğlu 20/08/1973 doğumlu, Sinop Türkeli Hamamlı nüfusuna kayıtlı şüpheli MESUT ÖZCAN'ın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 89. ve 90. maddeleri uyarınca Yargıtay İlgili Ceza Dairesi'nde "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan TCK'nun 109/1, 109/3.d, 53/1 maddeleri gereğince yargılamaları yapılmak üzere haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilmesinin talep edildiği, mahkememizce şüphelilere 2802 sayılı yasanın 89/3 maddesi uyarınca toplanmalarını istedikleri deliller varsa tebliğden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak mahkememize bildirmeleri gerektiği hususunun ihtar edilemediğinden;

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra iddianamenin tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.