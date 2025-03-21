Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.03.2025 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.51697569-2024/441-Ceza Dava Dosyası
        Konu : İLAN

        18.03.2025


        "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık İsmail ve Semra oğlu 15/11/1981 İstanbul doğumlu, 45796334854 TC Kimlik Numaralı SELÇUK PALAZ hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 08/01/2025 tarih 2024/441 esas 2025/16 karar sayılı kararı ile, sanığın atılı suçtan neticeten 1 yıl 3 ay hapis ve 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanıkSELÇUK PALAZ'a tebliğ edilememiş olup,
        7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 18.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02193983
        Yazı Boyutu