T.C.

BAKIRKÖY

6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2024/441-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

18.03.2025



"Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık İsmail ve Semra oğlu 15/11/1981 İstanbul doğumlu, 45796334854 TC Kimlik Numaralı SELÇUK PALAZ hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 08/01/2025 tarih 2024/441 esas 2025/16 karar sayılı kararı ile, sanığın atılı suçtan neticeten 1 yıl 3 ay hapis ve 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanıkSELÇUK PALAZ'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 18.03.2025