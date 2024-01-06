T.C.

BAKIRKÖY

47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : 2021/604 Esas 02.01.2024

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Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Muhammed ve Zıhdiye oğlu, 01/01/1994 Halep doğumlu Sanık HASAN ALLULU (T.C.99595660188) hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;

21/02/2023 tarih 2021/604 Esas, 2023/200 karar sayılı ilamı ile;

Sanık HASAN ALLULU'nun üzerine atılı KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA suçundan sabit görülen eylemlerine uyan TCK nun 109/1maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri ile kastlarının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan ceza tayini ile sanığın 1 YIL HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Eylemin çocuğa karşı işlendiği anlaşıldığından verilen cezadan TCK 109/3-f maddesi gereği 1 kat oranında artırım yapılarak 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Şartları oluştuğundan TCK 110 Maddesi gereği verilen cezadan 1/2 oranında indirim yapılarak 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezalarından TCK'nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca herhangi bir artırım ve indirim uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

Sanığın geçmiş hali, sabıkasız oluşu, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik kabulü, kişilik özellikleri ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememizde oluşan olumlu kanaate dikkate alınarak CMK’nun 231/5. maddesi gereğince hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde sosyal ve şahsi durumu nazara alınarak CMK'nun 231/8 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde her hangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA, sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın yurt dışı adresinin bulunmaması ve sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemleri yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı TEBLİGAT KANUNUN 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Yazı İşleri Müdürü

66563

e-imzalıdır Hakim 189683

e-imzalıdır

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