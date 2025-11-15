T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2016/43 Esas

KARAR NO : 2025/633



5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdo ve Fatma kızı, 19/01/1989 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı BELAL MURAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.11.2025