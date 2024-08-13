T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/304 Esas

KARAR NO : 2024/292



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muydıncan ve Ravsanay kızı, 29/12/1973 doğumlu, ZAYNABHON ABDULLAEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.08.2024