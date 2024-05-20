T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/156 Esas

KARAR NO : 2022/574



1632 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2022 tarihli kararı ile 1632 SY. MD. 66/1-a, TCK 62/1 gereği 10AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş, Ali ve Şefika oğlu, 01/10/1994 Karaçoban doğumlu, Erzurum, Karaçoban, Gündüz mah/köy nüfusunda kayıtlı, TC Kimlik No:12614148962 olan sanık AHMET ZUNGULDAK'ın adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024