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        T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.05.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/153 Esas
        KARAR NO : 2022/454


        Görevi Kötüye Kullanma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2022 tarihli kararı ile TCK 257/2, TCK 62/1, CMK 251/3 uyarınca 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, şeklindeki hükmün CMK md. 231/5 gereği HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK md.231/8 gereği sanık hakkında 5 YILLIK DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE karar verilmiş, Mehmet ve Zeynep oğlu, 09/11/1978 Kangal doğumlu, Sivas, Kangal, Göze mah/köy nüfusunda kayıtlı, TC Kimlik No:16358811564 olan sanık HASAN TOLGA DOĞAN'ın adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02035436
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