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        T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00

        T.C. BAKIRKÖY28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        SANIĞA KARAR TEBLİĞİ İLANI


        Mahkememizden verilen 23/11/2023 tarih 2023/8-687 sayılı kararı ile kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK 142/1-E,,62 mad.ger. 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararın SANIK HADİ SALİH AHMED KANDİL 'e tebliğ işlemi adresinin bulunamaması sebebi ile gerçekleşememiştir.
        1-İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-
        2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959831
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