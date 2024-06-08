T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/123 Esas

KARAR NO : 2023/565 Karar



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile;

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildiği,

SANIK ; Emin ve Ayşeoğlu,28/10/1974 İstanbul doğumlu, AYTEKİN TUNCER tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede, genel internet haber sitesin deve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06/06/2024