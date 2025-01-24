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        T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.01.2025 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2024/479
        Karar No: 2024/637


        İLAN


        Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mohammed ve Huriye oğlu 1954 Filistin doğumlu, sanık Yusfi ABDERRAHİM,
        Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 19/11/2024 tarih 2024/479 Esas2024/637 Karar sayılı ilamı ileTCK' nun 142/2-bmaddesi uyarınca verilen 2 YIL 1 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02162137
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