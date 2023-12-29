T.C. BAKIRKÖY 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/355 Esas



İ L A N



Gochmyrat ve Oguldursun oğlu, 08/08/1990 Türkmenistan doğumlu, Siyavuşpaşa Mah. Ali Fuat Paşa Cad. No:3/6 Bahçelievler / İSTANBUL adresli sanık AZAT AGAMYRADOV hakkında;

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 16/11/2023 tarih ve 2023/355 Esas, 2023/418 Karar sayılı kararı ile; Mahkememizin 2021/89 Esas, 2022/68 Karar sayılı açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına, sanık Azat AGAMYRADOV' un katılan Muhammet Emin Ahmethan' a yönelik kasten yaralama suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 86/1, 87/1-c, 29/1, 62/1, 53/1 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Mahkememiz kararı sanık AZAT AGAMYRADOV' a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve yerel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.12.2023