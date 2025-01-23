T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/38 Esas

KARAR NO : 2024/440



Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekisi Mazen ELTAMER olan dosyamızda Sanık Muhammet KORKMAZ hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 22/11/2024 tarihli ilamı ile Basit Yaralama suçundan Beraat, Hukuki Alacağın Tahsili Amacıyla Tehdit suçundan 7 ay 15 Gün HAPİS ve Hakaret suçundan 3 ay 22 Gün HAPİS cezası verilmiş ve verilen hükümlere yönelik Sanık müdafiince 15/01/2025 tarihinde istinaf talebinde bulunulmuş olup Müşteki Hamdıe ve Safıa oğlu, 01/09/1976 doğum tarihli MAZEN ELTAMER'in tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 14 gün içinde yasal yola başvurmadığı yada sanık müdafiinin istinaf taleplerine karşı cevap dilekçesi sunmadığı takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17.01.2025