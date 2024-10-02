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        T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.63320696-2022/450-Ceza Dava Dosyası
        Konu :

        01.10.2024


        İLAN


        Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 14/03/2024 tarih, 2022/450 esas, 2024/173 Karar sayılı ilamı ile Özcan ve Zahide oğlu, 30/09/2001 Beyoğlu doğumlu Özer SEDEFOĞLU hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098193
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