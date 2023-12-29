T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2022/795 Esas

DAVALI :VEDAT ERDOĞDU- 01/12/19910 dogumlu, Ahmet ve Güler oğlu, 19054299414 T.C Kimlik nolu

Davacı SİBEL ERDOĞDU ile Davalı VEDAT ERDOĞDU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Vedat Erdoğdu'nun herhangi bir adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

15/04/2024 günü saat 13:30'da yapılacak olan duruşmaya istinaden, tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği( HMK 147/2 ) hususunun davalı VEDAT ERDOĞDU'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 25/12/2023