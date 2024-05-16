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        T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.05.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L Â N


        DOSYA NO : 2022/334
        KARAR NO : 2023/600


        Mahkememizin 2022/334 esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan yapılan yargılama sonucunda 21/11/2023 tarihli 2022/334 E. 2023/600 K sayılı gerekçeli kararı ile hakkında 5271 sayılı CMK' nun 231/5. Maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASINA karar verilen Veli ve Nazmiye kızı,08/05/1974 Edirne doğumlu, ZELİHA TAŞÇEVİREN' e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02033607
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