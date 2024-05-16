T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L Â N



DOSYA NO : 2022/334

KARAR NO : 2023/600



Mahkememizin 2022/334 esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan yapılan yargılama sonucunda 21/11/2023 tarihli 2022/334 E. 2023/600 K sayılı gerekçeli kararı ile hakkında 5271 sayılı CMK' nun 231/5. Maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASINA karar verilen Veli ve Nazmiye kızı,08/05/1974 Edirne doğumlu, ZELİHA TAŞÇEVİREN' e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/05/2024