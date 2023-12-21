T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/169 Esas

DAVACI : TALHA ÇİLEK

DAVALILAR : 1- ABDULBASIT IBRAHEEM H ALHILAL

2- JALİL JAMİLZADA JALİL JAMİLZADA

3- KAZHAL DEHGHANİ ZANGENEH KAZHAN DEHGHANİ ZANGENEH

Davacı tarafından aleyhinize açılan İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Çınar Mah.382 Ada 43 parsel, Kınalı (B) Blok 37.kat 520(sözleşmede 514) nolu bağımsız bölümün tapu kaydının her türlü takyidattan ari olarak davacı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup , teknik bilirkişi raporunda özetle; dava konusu dairenin içinde bulunduğu Kınalı B blokta inşai faaliyetlerin tamamlanmış, oturumun başlamış olduğu, dairenin kabası ve ince işleri tamamlanmış şekilde davacıya fiili teslimin yapılmış olduğu, kat irtifakının kurulmuş olduğu, dava konusu bağımsız bölümün tapu tescilinin mümkün olduğu, davaya konu dairenin 14.10.2019 dava tarihi itibariyle harca esas değerinin 370.000,00 TL kadar olabileceği, mali müşavir bilirkişi heyet raporunda özetle, Akbank A.Ş. ' nin kredi kullandırımı sırasındaki mali veriler ışığında, davacı tarafından konuta ilişkin yapılan ödemeler ve fiili teslim hakkında bankanın gerekli araştırmayı yaptığını, yapmış oldukları inceleme çerçevesinde söylemenin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Mahkememiz duruşması 13/02/2024 günü saat: 10:53'e bırakılmış olup, davaya karşı cevaplarınızı ve rapora karşı itirazlarınızı 2 hafta içerisinde sunabileceğiniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi kök raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.