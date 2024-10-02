T.C.

BAKIRKÖY

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Şantaj suçundan, Abdulsalam ve Buthaına oğlu, 05/01/1996 DAMASCUS doğumlu, sanık AMER ABOU RAS hakkında, Mahkememizin 09/05/2024 tarih, 2016/567 Esas, 2024/238 karar sayılı kararı ile Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Şantaj suçundan kamu davasının düşmesine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.30/09/2024