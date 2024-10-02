T.C.

BAKIRKÖY

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan, Sıddık ve Sira oğlu, 01/01/1993 KABİL doğumlu, AZAD HAN hakkında, Mahkememizin 02/04/2024 tarih, 2016/32 Esas, 2024/155 karar sayılı kararı ile Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan beraatine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.30/09/2024