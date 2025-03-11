T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/742

DAVALI: Enes Hilal



Davacı, HALA ZEHRA ile Davalı, ENES HİLAL arasındaki çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi gerektiği Ömer ve İmen Oğlu, 01/01/1998 doğumlu, 99749776086 Yabancı Kimlik Numaralı davalı Enes Hilal'e ihtar ve tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.