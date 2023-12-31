T.C. BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/970 Esas 20/10/2023

İLAN



İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sururi Mah/Köyü, C:35, H:644, Bsn: 5' de nüfusa kayıtlı Vasilika ve İstefa evladı 03/10/1919 doğumlu ELENKA BAŞEL' den 2004 tarihinden beri haber alınamadığından bahisle gaipliğine karar verilmesi istenen ELENKA BAŞEL hakkında bilgisi bulunan kişilerin, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre zarfında mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veyahut öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin düşeceği; ilandan sonuç alınamadığı ve gaipliğine karar verilecek kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacağı, gaipliği talep edilen ELENKA BAŞEL hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/970 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.