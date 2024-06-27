T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2014/575 Esas

KARAR NO : 2016/414



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/05/2016 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 2.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Sleiman ve Fatam oğlu 10/10/1939 d.lu, LÜBNAN uyruklu MOHAMAD DAOUD CHAHINE hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın ve temyiz dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği veya temyiz incelemesine gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.06.2024