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        T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/327 Esas

        İLAN


        Davacılar Hakan Tekeş, Hamdi Tekeş tarafından dava konusu Samsun İli Bafra İlçesi Koruluk Mahallesi, 1032 parsel sayılı taşınmaza yaklaşık 100 metre mesafede bulunan yaklaşık 40dönüm genişliğindeki taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/327 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 29/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961984
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