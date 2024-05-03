Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.05.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        DOSYA NO : 2016/51

        KARAR NO : 2024/284

        SANIK : ÖNDER AYTAÇ, Aysal ve Nesrin oğlu, 06/09/1964 KARAHALLI doğumlu,

        TC Kimlik No: 50095764028

        Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 15/03/2024 tarih 2016/51 esas 2024/284 karar sayılı kararı ile;
        Her ne kadar sanık hakkında Hakaret suçundan TCK 125/2 delaleti ile 125/1-4, 43/1 maddeleri gereğince kamu davası açılmış ise de bu suç yönünden 8 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla 5237 Sayılı TCK nın 66 ve devamı maddeleri uyarınca zaman aşımı sebebiyle DAVANIN DÜŞMESİNE karar verilmiştir. Davada taraf olarak bulunan sanık Önder Aytaç tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026572
        Yazı Boyutu