İ L A N

T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/51

KARAR NO : 2024/284

SANIK : ÖNDER AYTAÇ, Aysal ve Nesrin oğlu, 06/09/1964 KARAHALLI doğumlu,

TC Kimlik No: 50095764028

Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 15/03/2024 tarih 2016/51 esas 2024/284 karar sayılı kararı ile;

Her ne kadar sanık hakkında Hakaret suçundan TCK 125/2 delaleti ile 125/1-4, 43/1 maddeleri gereğince kamu davası açılmış ise de bu suç yönünden 8 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla 5237 Sayılı TCK nın 66 ve devamı maddeleri uyarınca zaman aşımı sebebiyle DAVANIN DÜŞMESİNE karar verilmiştir. Davada taraf olarak bulunan sanık Önder Aytaç tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.