T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAHİLİ DAVALI SIDIKA ELKAN ve DAHİLİ DAVALI ZELİHA ELKAN ADINA



ESAS NO : 2022/1457 Esas



DAHİLİ DAVALI : SIDIKA ELKAN - 40762664690



DAHİLİ DAVALI : ZELİHA ELKAN- 40759664764



Davacı Arife Kenartarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından dava konusu Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Cehilli Köyü, 102 ada 35 parsel, 111 ada 6 parsel, 111 ada 62 parsel, 116 ada 11 parsel, 116 ada 133 parsel, 116 ada 21 parsel, 116 ada 91 parsel, 129 ada 29 parsel, 130 ada 18 parsel, 131 ada 159 parsel, 131 ada 51 parsel, 132 ada 162 parsel, 132 ada 220 parsel, 132 ada 70 parselde kayıtlı bulunan taşınmazlardaki paydaşlığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiştir.

Durusma Günü: 08/02/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/12/2023