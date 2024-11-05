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        T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00
        T.C.
        AYDIN
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

        DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN
        2023/1126 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. AHMET KORKMAZ
        FERİT KARABULUT
        MEHMET KARABULUT
        PERİHAN ÖZDEMİR
        VİCDAN GÜLŞEN        		 639 Parsel BAHÇE 467,33 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115523
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