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        T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/705 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Tekeli mah.107 ada, 1 parsel'de kayıtlı taşınmaz ve Aydın ili, Germencik ilçesi, Turanlar köyü, 111 ada 38 ve 39 parselde kayıtlı taşınmazların sınırları arasında bulunan (Doğusu Arif Kaplan'ın taşınmazı, batısı Fikret Ünal'ın taşınmazı, kuzeyi Birol Helvacı'nın taşınmazı, güneyi İbrahim Utku Moral'in taşınmazı ile çevrili olan) taşınmaz hakkında Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

        Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
        AYŞE MORAL-32503021848
        DUYGU TÜZEMEN-29876188582
        İBRAHİM UTKU
        32500021902        		 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        MALİYE HAZİNESİ        		 Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı)

        Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.16/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954481
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