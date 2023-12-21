T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/705 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Tekeli mah.107 ada, 1 parsel'de kayıtlı taşınmaz ve Aydın ili, Germencik ilçesi, Turanlar köyü, 111 ada 38 ve 39 parselde kayıtlı taşınmazların sınırları arasında bulunan (Doğusu Arif Kaplan'ın taşınmazı, batısı Fikret Ünal'ın taşınmazı, kuzeyi Birol Helvacı'nın taşınmazı, güneyi İbrahim Utku Moral'in taşınmazı ile çevrili olan) taşınmaz hakkında Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|AYŞE MORAL-32503021848
DUYGU TÜZEMEN-29876188582
İBRAHİM UTKU
32500021902
|AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.16/12/2023