T.C. AYDIN 1.AİLE MAHKEMESİ

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T.C. AYDIN 1.AİLE MAHKEMESİNDEN



Sayı :2024/743 Esas

06/12/2024



Davacı , BENGÜL KEKÜÇ ile Davalı , KERİM KEKÜÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan davalı, Sivas ili, Hafik ilçesi, Tavşanlı Mahallesi/Köyü, Cilt No:102, Hane No:71'de nüfusa kayıtlı Muharrem ve Makbule oğlu, İstanbul 03/02/1981doğumlu ( TC Kimlik No: 57409265806)davalı KERİM KEKÜÇ'e duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma yeri : Aydın 1.Aile Mahkemesi duruşma salonu, duruşma günü: 13/02/2025 günü saat 10:15'de mahkememizde yapılacak duruşmaya bizzat katılması yada vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.150/1.M.gereğince yokluğunda hüküm verileceği ve sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız ve duruşmaya sadece taraflardan birisinin gelmesi veya yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

NOT : MAHKEMEMİZ DOSYASI ADLİ YARDIMLIDIR.