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        T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.04.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
        Sayı :2024/418 Esas
        28/03/2025
        Davacı , FİRDEVS SÖYLEMEZ ileDavalı , ERGÜN SÖYLEMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı Aydın ili, Sultanhisar ilçesi, Kurtuluş mah/köy, cilt no: 3, hane no: 315'te nüfusa kayıtlı, Mestan ve Ayşe oğlu Sultanhisar 15/03/1967 d.lu (T.C.Kimlik No:12136717288) ERGÜN SÖYLEMEZ'e dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        Davacı Firdevs Söylemez tarafından davalı Ergün Söylemez aleyhine açılan boşanma davasında, tarafların boşanmalarına, 250.000,00 TL maddi 250.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 20.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla, davalı Ergün Söylemez'e dava dilekçesinin gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini mahkememize ulaştırması gerektiği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterip sunmadığı belgelerini sunması veya getirtilecek belgeleri getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02201979
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