T.C. AVANOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AVANOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/121 Esas

DAVACI : AHMET ÇAKIR-10133911616 -

VEKİLİ : Av. ŞAHNÜVER GÜRBÜZ - [16234-32654-49641] UETS

DAVALI : AVANOS MALMÜDÜRLÜĞÜGELİR SERVİSİ - Çavuşin Yolu Endüstri Meslek Lisesi Binası Avanos/ NEVŞEHİR

VEKİLİ : Av. FİKRET HAZEN - Avanos Kaymakamlığı Mal müdürlüğü Hazine Avukatlığı 50101 Avanos/ NEVŞEHİR



Davacı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Çavuşin Köyü 2. Küme Mevkii No:116/1 adresinde bulunan taşınmazın davacıya babasından taksim ve zilyetliğin devredilmesiyle müvekkiline intikal ettiğini, 20 yılı aşkın süredir davacının zilyetliğinde bulunduğunu, taşınmazın kendi tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/121 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 27/11/2024