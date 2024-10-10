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        T.C. ARHAVİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ARHAVİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/691 Esas

        Konu : -İLAN-

        17/09/2024

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen 30748036764 T.C Kimlik nolu, Kıymet ve Haydar oğlu, 28/07/1973 Arhavi doğumlu FATİH ALGÜL'ün 2001 yılından buyana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde Fatih Algül'ün veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.17/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02100856
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